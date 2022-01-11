Соответствующее заявление глава Офиса Президента Ермак сделал в интервью британскому телеканалу Channel 4. Политик отметил, что если Россия нападет, это будет вердикт для НАТО.

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Нападение России на Украину будет концом любой безопасности не только в Европе, но и во всем мире.

– заметил Ермак.

Путин сдвинул дату возможного вторжения

Издание The New York Times сообщило, что Владимир Путин решил сдвинуть дату возможного вторжения в Украину. Причиной стала слишком мягкая зима.

Чтобы бронетехника могла продвигаться, необходимы благоприятные условия. Между тем из-за мягкой зимы земля недостаточно промерзла. Традиционные для января морозы не наступили. Под ногами – болото.

Именно поэтому, по данным издания, наземная операция не сможет начаться раньше февраля.

Между тем, в США к работе привлекли метеорологов. Их задачей будет рассмотреть погодные условия в Украине в ближайшие недели.

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