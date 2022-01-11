Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США готуються до можливої дезінформації з боку Росії. Не варто дивуватися, якщо країна поширить дані про зобов'язання, яких не було.

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Або якщо вона піде ще далі і спровокує щось як привід для подальшої дестабілізації. Ми продовжуємо закликати всіх не піддаватися на будь-які спроби поширювати дезінформацію,

– зауважила Псакі.

Тим часом представники країни-окупантки заявили, що російські офіційні заяви начебто повністю відповідають дійсності.

Переговори у Женеві

Переговори США та Росії відбулися у Женеві 10 січня.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Росія нібито не планує нападати на Україну. Водночас вже через декілька хвилин він цинічно зауважив: "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".

Тим часом заступниця американського держсекретаря Венді Шерман наголосила, що Штати не дозволять нікому "закрити двері до НАТО" для будь-якої країни.

США готові запроваджувати жорсткі санкції, якщо Росія нападе на Україну.​

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