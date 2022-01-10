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Зверніть увагу Карантин не більш, ніж на 2 місяці і 6 областей: у Раді хочуть змінити терміни обмежень

Перші підсумки переговорів США та Росії

Джерело: 24 канал

10 січня у швейцарській Женеві завершилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки". Вони відбувалися на території постійного представництва США при ООН у закритому форматі й тривали понад 7 годин. Раніше у Москві поскаржилися на те, що Вашингтон хоче відновити роботу Ради Росія – НАТО "на неприйнятних умовах".

Довідка. Росія висунула НАТО низку вимог. Там прагнуть, аби Альянс не розширювався на Схід. Фактично – хочуть впевнитися, що Україна ніколи не стане членом організації.

Що заявили у США

За результатами перемовин у Вашингтоні наголосили, що не дозволять нікому "закрити двері до НАТО" для будь-якої країни. Таку заяву зробила заступниця американського держсекретаря Венді Шерман. Вона запевнила, що у разі нового нападу Кремля на Україну США запровадять фінансові санкції щодо ключових російських інститутів.

Що кажуть у Росії

Натомість у російському МЗС підкреслили, що США серйозно підійшли до "гарантій безпеки". Там вважають, що вже є певна база для досягнення домовленостей, а пошук балансу інтересів – можливий. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков запевнив, що Росія не планує нападати на Україну.

Військові ЗСУ підірвалися на Донбасі

Джерело: фейсбук-сторінка ООС

На Донбасі 2 українських захисників підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Поранення, яких вони зазнали, виявилися смертельними. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловили співчуття рідним та близьким героїв, які загинули за Україну. Там наголосили, що рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Бойовики порушують режим тиші

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про перемир'я на Донбасі. Вони цинічно відкривають вогонь у бік позицій ЗСУ.

Протягом 10 січня бойовики двічі порушували режим припинення вогню. У напрямку Пісків – гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Перемир'я на Донбасі не діє

Тристороння контактна група домовилася про повний та всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі ще у липні 2020 року. Спочатку обстрілів з боку російських найманців справді стало менше. Втім, поступово їхня кількість знову збільшилася. Через ворожі атаки гинули військові ЗСУ. У 2021 році Україна втратила 84 своїх захисників.

Наприкінці 2021 року в ТКГ вдалося домовитися про відновлення режиму тиші. Тоді у Зеленського висловили сподівання на те, що свята будуть мирними. Проте бойовики, як і раніше, не звернули на це уваги.

Зверніть увагу! Євросоюз визнав Росію стороною збройного конфлікту на Донбасі. З огляду на це, будь-який діалог щодо України має відбуватися лише за участі її представників.

Що відбувається у Казахстані

Джерело: 24 канал

10 січня кількість затриманих під час акцій протесту в Казахстані вже зросла до 7 939 (за добу їх фактично стало майже на 2 тисячі більше). Це – дані, які оприлюднили у тамтешньому МВС. У понеділок по всій країні оголосили загальнонаціональну жалобу – за загиблими під час мітингів. Скільки їх – невідомо. Адже офіційної інформації про це наразі так і не надали.

Україна відреагувала на події

В українському МЗС засудили насилля, яке спалахнуло у низці казахських міст. Там підкреслили, що вкрай важливо вжити максимальних заходів, аби уникнути подальшого насильства. Дипломати звернули увагу на те, що на території країни діють "миротворці" з країн ОДКБ, серед яких – росіяни. У відомстві закликали іноземців поважати суверенітет Казахстану.

Відбувся саміт ОДКБ

У ході розмови з лідерами ОДКБ Касим-Жомарт Токаєв заявив, що у Казахстані – "спроба державного перевороту". Він намагався переконати, що протестувальники планували "захоплення столиці". Натомість Володимир Путін пообіцяв, що після "миротворчої місії" сили ОДКБ виведуть з Казахстану. Політик наголосив, що станеться це лише після того, як вони "виконають свої функції".



Путін під час онлайн-саміту ОДКБ / Сайт Кремля

Крім цього, російський лідер цинічно заявив, що у Казахстані застосували так звані "майданні технології". А також заговорив про "загрозу казахській державності". Цікавою заявою відзначився й Олександр Лукашенко. Самопроголошений президент Білорусі сказав, що скоро у Таджикистані може початися "новий Казахстан".

"Тисяча Зеленського" для підлітків й пластикові картки "єПідтримки"

Джерело: ОП, 24 канал

Українці вже майже місяць отримують анонсовану президентом Зеленським тисячу гривень за повну вакцинацію. Загалом упродовж 3 тижнів вже виплатили майже 6,4 мільярда гривень, а понад 1 мільярд громадяни вже витратили. Цікаво, що найбільшою популярністю користуються книжкові магазини та кінотеатри.

Тисяча для неповнолітніх

Глава держави наголосив, що тисяча гривень у рамках "єПідтримки" має бути доступною не лише для дорослих громадян. Але й для українців-підлітків, які двічі вакцинувалися проти коронавірусу. Зеленський вже доручив уряду підготувати окрему програму для виплат щепленим українцям, віком 12 – 18 років.

Довідка. Наразі "тисячу Зеленського" можна витрачати у кінотеатрах, театрах, на покупки у книжкових магазинах, абонементи на спортзал, квитки на внутрішні залізничні та авіарейси.

Пластикові картки "єПідтримки"

Раніше українці могли отримати виплату за вакцинацію лише онлайн. Втім, найближчим часом можна буде оформити й пластикову картку, на яку зараховуватимуть ці гроші. Про таку можливість вже оголосили у "Альфа-банку" та у Monobank.



Такий вигляд має пластикова картка "єПідтримка" / Фото пресслужби програми

У "Альфа-Банку" фізичні картки "єПідтримки" почнуть оформляти з 10 січня. Їх зможуть отримати нові клієнти, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Охочим потрібно звернутися у будь-яке відділення банку з паспортом та ІПН.

Водночас у Monobank анонсували, що оформлятимуть пластикові картки з 11 січня. Послугою зможуть скористатися й ті, хто вже оформив цифрову карту. Для цього треба буде обрати відповідну функцію у застосунку.

Довідка! Сама картка "єПідтримка" буде безкоштовною. Втім, користувачам доведеться заплатити 50 гривень за доставку "Новою Поштою".

"Картки" на продукти

Джерело: 24 канал

У Зеленського заявили, що 2022 рік може загрожувати збільшенням інфляції внаслідок зростання цін на продукти на світовому ринку. Через це у глави держави допускають запровадження спеціальних "карток" для вразливої частини населення. Мовиться аж ніяк не про повторення практики СРСР, наголосив радник президента Олег Устенко.

Він пояснив, що захиститися від цих ризиків можна по-різному. Це допомагає робити, наприклад, система субсидій.

Тож ймовірно, що узгодять певну суму, яку дозволять використати як компенсацію при зростанні цін на продукти.

Радник Зеленського про "картки" на продукти: дивіться відео