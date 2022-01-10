Згідно з новим законом, встановлення карантину на території, яка розташована у межах більш ніж 6 областей, можливе за погодження Ради національної безпеки і оборони України. Проєкт закону зареєстрували 6 січня.

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У Раді зареєстрували новий закон щодо запровадження карантину

Карантин встановлюється Кабміном на строк, що не перевищує 2 місяців. У разі несприятливої епідемічної ситуації уряд ухвалює рішення про продовження карантину,

– передбачає проєкт закону.

У пояснювальній записці мовиться про те, що протиепідемічні заходи можуть включати:

встановлення особливих умов чи режиму пересування населення та здійснення господарської діяльності;

підстави та порядок обов'язкової самоізоляції, перебування в обсервації чи щодо госпіталізації до спеціалізованих шпиталів;

особливі умови в'їзду та виїзду з території, на якій запроваджено карантин;

особливі умови і режим пасажирських перевезень, перетину кордону іноземцями та особами без громадянства;

а також особливі умови і режим відвідування закладів освіти та інші заходи визначені законом.

Окрім того, рішення про встановлення, продовження чи скасування карантину має негайно доводитись до людей відповідної території через ЗМІ.