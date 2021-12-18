Про те, що Кабмін, зокрема Міністерство охорони здоров'я вживатиме додаткових запобіжних заходів через Омікрон, у мережі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Важливо В Україні підтвердили перший випадок Омікрону

Уряд посилює обмеження на свята

Нардеп зазначив, що Україні доведеться пережити ще одну хвилю епідемії COVID-19. Наскільки потужною і тривалою вона буде, залежатиме від самих українців, зокрема, від результатів вакцинальної кампанії.

Радуцький наголосив, що важливо, аби свята не спровокували збільшення кількості хворих. Адже по всій країні розпочинаються новорічні та різдвяні масові заходи із великим скупченням людей: відкривають ярмарки, парки атракціонів, ковзанки.

МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів, і, я вважаю, діє абсолютно правильно,

– повідомив голова комітету.

Нові карантинні вимоги на час свят

Територія масового заходу повинна бути огородженою, на вході встановлений пункт контролю, де у відвідувачів будуть перевіряти наявність сертифікату вакцинації, негативного результату тестування або довідки про одужання.

У регіонах червоної зони потрібно мати сертифікат про проведення двох щеплень, у жовтій – щонайменше одного.

Для зменшення черг на вході МОЗ рекомендує нанести розмітку на відстані півтора метра від одного місця до іншого. Відвідувачам потрібно буде зачекати на вході, але всередині майданчика для святкування буде безпечно.

Залишаються чинними й вимоги попереднього року: усі відвідувачі та персонал компанії, яка проводить захід, повинні бути у масках, які щільно прилягають до обличчя, закриваючи ніс та рот.

Омікрон в Україні: що відомо

18 грудня стало відомо, що новий штам коронавірусу вже зафіксували в Україні. Захворіла молода жінка, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. Згодом з'ясувалося, що на Омікрон хворів і чоловік з Києва. Однак штам підтвердили вже після одужання.

Омікрон поширюється дуже швидко, тому може стати домінувальним у Європі вже до середини січня 2022 року.

Симптомами цього штаму є біль у горлі, сухий кашель, сильна втома, болі в м'язах, нічна пітливість.

До речі, хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео

Уривок допису Михайла Радуцького:

МОЗ посилює протиепідемічні вимоги проведення масових заходів, і, я вважаю, діє абсолютно правильно.

Територія масового заходу повинна бути огородженою, на вході встановлений пункт контролю, де у відвідувачів будуть перевіряти наявність сертифікату вакцинації (або підтвердження протипоказань до щеплення), негативного результату тестування або довідки про одужання. У регіонах "червоної" зони потрібно мати сертифікат про проведення двох щеплень, у "жовтій" – щонайменше одного.

Для зменшення черг на вході МОЗ рекомендує нанести розмітку на відстані півтора метра від одного місця до іншого. Можливо, відвідувачам справді доведеться зачекати на вході, але це дає гарантію, що всередині майданчика для святкування буде безпечне середовище.

Залишаються чинними і вимоги торішніх свят: усі відвідувачі та персонал компанії, яка проводить захід, повинні бути у масках, які щільно прилягають до обличчя, закриваючи ніс та рот.