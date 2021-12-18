Омікрон підтвердили у чоловіка з Києва

Головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак повідомив, що штам Омікрон підтвердили у чоловіка з Києва уже після того, як його виписали з лікарні.

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Це чоловік, йому 41 рік. Хворий звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено штам вірусу Омікрон,

– розповів санлікар.

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За даними лікаря, пацієнт уже хворів на COVID-19 на початку цього року, після повернення з за кордону у нього з'явились симптоми вірусної інфекції.

Нещодавно він був за кордоном в ОАЕ, повернувся до Києва. Тут у чоловіка з'явилися симптоми вірусу, він звернувся до лікарні та пройшов курс лікування. Його вже виписали, але тільки вчора ввечері з'явилися результати секвенування, які підтвердили штам "Омікрон",

– повідомив Сергій Чумак.

Наразі, за словами лікаря, триває епідеміологічне розслідування, зокрема, уточнюють у якій саме країні був чоловік.

Увага! Це перший випадок штаму Омікрон, який зафіксовано в Україні. Про це зранку 18 грудня повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ми повинні бути готові до нового штаму вірусу. Заходи ті самі – масковий режим, дотримання безпечної дистанції, регулярне миття рук, вакцинація,

– додає Сергій Чумак.

В Україні, ймовірно, уже два випадки Омікрону

Втім! Попередньо, генетик Олександр Коляда у своєму блозі в Інстаграм повідомляв про випадок Омікрону – захворіла молода жінка, яка повернулася з ОАЕ.

Ймовірно, це два різні випадки зараження (у 41-річного чоловіка у Києві та у молодої жінки, про яку розповідав генетик).

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Випадки зараження зафіксували вже майже у 80 країнах.

Ймовірно, новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

Наявні вакцини не надто ефективні проти цього штаму. Так, дві дози вакцини від Pfizer забезпечили тільки 33% захисту.

ВООЗ заявила, що штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Ці симптоми легко сплутати із звичайним ГРВІ.

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