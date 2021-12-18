О том, что Кабмин, в частности Министерство здравоохранения будет принимать дополнительные меры предосторожности из-за Омикрона, в сети сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Важно В Украине подтвердили первый случай Омикрона

Правительство ужесточает ограничения на праздники

Нардеп отметил, что Украине придется пережить еще одну волну эпидемии COVID-19. Насколько мощной и длительной она будет, будет зависеть от самих украинцев, в частности, от результатов вакцинальной кампании.

Радуцкий подчеркнул, что важно, чтобы праздники не спровоцировали увеличение количества больных. Ведь по всей стране начинаются новогодние и рождественские массовые мероприятия с большим скоплением людей: открывают ярмарки, парки аттракционов, катки.

Минздрав ужесточает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий, и, я считаю, действует абсолютно правильно,

– сообщил председатель комитета.

Новые карантинные требования на время праздников

Территория массового мероприятия должна быть огражденной, на входе установлен пункт контроля, где у посетителей будут проверять наличие сертификата вакцинации, отрицательного результата тестирования или справки о выздоровлении.

В регионах красной зоны нужно иметь сертификат о проведении двух прививок, в желтой – по меньшей мере одной.

Для уменьшения очередей на входе Минздрав рекомендует нанести разметку на расстоянии полутора метров от одного места к другому. Посетителям нужно будет подождать на входе, но внутри площадки для празднования будет безопасно.

Остаются в силе и требования предыдущего года: все посетители и персонал компании, которая проводит мероприятие, должны быть в масках, которые плотно прилегают к лицу, закрывая нос и рот.

Омикрон в Украине: что известно

18 декабря стало известно, что новый штамм коронавируса уже зафиксировали в Украине. Заболела молодая женщина, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов. Впоследствии выяснилось, что Омикроном болел и мужчина из Киева. Однако штамм подтвердили уже после выздоровления.

Омикрон распространяется очень быстро, поэтому может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Симптомами этого штамма являются боль в горле, сухой кашель, сильная усталость, боли в мышцах, ночная потливость.

Кстати, кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотрите видео

Отрывок сообщения Михаила Радуцкого:

Минздрав ужесточает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий, и, я считаю, действует абсолютно правильно.

Территория массового мероприятия должна быть огражденной, на входе установлен пункт контроля, где у посетителей будут проверять наличие сертификата вакцинации (или подтверждение противопоказаний к прививке), отрицательного результата тестирования или справки о выздоровлении. В регионах "красной" зоны нужно иметь сертификат о проведении двух прививок, в "желтой" – по меньшей мере одной.

Для уменьшения очередей на входе Минздрав рекомендует нанести разметку на расстоянии полутора метров от одного места к другому. Возможно, вам действительно придется подождать на входе, но это дает гарантию, что внутри площадки для празднования будет безопасная среда.

Остаются в силе и требования прошлогодних праздников: все посетители и персонал компании, которая проводит мероприятие, должны быть в масках, которые плотно прилегают к лицу, закрывая нос и рот.