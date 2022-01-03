Це означає, що наразі у країні вже немає "червоних" регіонів. Однак і "зелених" поки теж.

Важливо Коронавірус в Україні: захворіли понад 1800 людей за добу, 114 – померли

Показники захворюваності

Загалом по країні рівень захворюваності на COVID-19 становить 172 на 100 тисяч населення. При цьому визначний індикатор – 75 на 100 тисяч осіб.

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус фіксують у столиці – 424 на 100 тисяч населення. Тоді як найнижчий – на Херсонщині – 59.

Рівень госпіталізацій

По країні, станом на 2 січня, рівень госпіталізацій становив 21,4 (визначений показник – 60 на 100 тисяч населення).

Завантаженість ліжок з киснем на 2 січня становила 20,7% при визначеному показнику в 65%.



Оновлені зони в Україні / Інфографіка МОЗ

Нові правила карантину

Від 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат.

Увага! Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Водночас в уряді запевнили, що більше не планують повертатися до практики тотального локдауну.

Працівники ресторанів, готелів та спортзалів повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Нагадаємо! Станом на 3 січня в Україні підтвердили 3 676 342 випадки COVID-19, з них за останню добу – 1 804.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу



Карантинні зони перед Новим роком / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу