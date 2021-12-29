Таку заяву зробив очільник уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

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Він пояснив, що тотального локдауну можна буде уникнути завдяки запуску безкоштовної вакцинації. І навіть у червоній зоні бізнес зможе працювати без суттєвих обмежень. Звісно, за умови повної вакцинації 100% своїх працівників.

Шмигаль зауважив, що невіддільною частиною економічної політики уряду за останні 2 роки стали антикризові програми підтримки економіки та бізнесу.

Лише за останній рік уряд за ініціативи президента запустив програми прямих та цільових виплат для малого та середнього бізнесу. Їхній загальний об'єм склав 15 мільярдів гривень,

– додав прем'єр.

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