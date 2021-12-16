Прем'єр-міністр зазначив, що рівень вакцинації у державі вже перевищив 40%. Про це він повідомив на гала-івенті "Україна та Світ 2022" у Києві в четвер, 16 грудня.

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Це ключовий фактор (високі темпи вакцинації – 24 канал), який дозволяє говорити бізнесу, що локдауну не буде,

– сказав глава уряду.

Водночас Денис Шмигаль наголосив, що окремі обмежувальні заходи, зокрема носіння масок, зберігатимуться ще досить довго. Адже вакцинація цілком не захищає від інфікування.

Однак вона суттєво знижує ризик серйозного перебігу хвороби та навантаження на медичну систему.

Зверніть увагу! Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.



Адаптивний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

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