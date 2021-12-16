Про це глава держави написав в колонці для спецпроєкту "Новое время" та The Economist Світ. Зеленський зазначив, що 2022 рік буде вирішальний.

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Головним завданням наступного року є вакцинація

Зеленський зауважив, що головним завданням наступного року буде продовження активної вакцинації населення.

Жодна людина не може й не має терпіти втому довго. Це шлях до вигоряння, зневіри та втрати надії. Тому держава зобов'язана пропонувати рішення, здатні вберегти суспільство від таких відчуттів,

– написав президент України.

На думку Зеленського, лише повна вакцинація більшості українських громадян дасть змогу підняти питання завершення карантину.

Уряд продовжив адаптивний карантин на 2022 рік

Зазначимо, що напередодні уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину на 2022 рік. Наразі термін його закінчення – 31 березня 2022 року.

Під час засідання уряду прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що темпи вакцинації в Україні, на жаль, продовжують спадати. Поки показник повної імунізації не досягне 70%, дотримуватись доведеться всіх карантинних обмежень.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні:

Станом на 16 грудня COVID-19 діагностували у 3 мільйонів 588 тисяч 147 осіб.

Летальних випадків – 92 313.

Одужали – понад 3 мільйони 284 тисячі хворих.

За останню добу коронавірус виявили у 9590 хворих, померли 355 людей, одужали більше ніж 25 тисяч.

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