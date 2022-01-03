Это значит, что в стране уже нет "красных" регионов. Однако и "зеленых" пока тоже.

Важно Коронавирус в Украине: заболели больше 1800 человек за сутки, 114 – умерли

Показатели заболеваемости

В целом по стране уровень заболеваемости COVID-19 составляет 172 на 100 тысяч населения. При этом выдающийся индикатор – 75 на 100 тысяч человек.

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируют в столице – 424 на 100 тысяч населения. В то время как самый низкий – на Херсонщине – 59.

Уровень госпитализаций

По стране, по состоянию на 2 января, уровень госпитализаций составил 21,4 (определенный показатель – 60 на 100 тысяч населения).

Загруженность коек с кислородом на 2 января составила 20,7% при определенном показателе в 65%.

Обновленные зоны в Украине / Инфографика Минздрав

Новые правила карантина

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – желтый COVID-сертификат.

Внимание! Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. В то же время в правительстве заверили, что больше не планируют возвращаться в практику тотального локдауна.

Работники ресторанов, гостиниц и спортзалов должны иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Напомним! По состоянию на 3 января в Украине подтвердили 3 676 342 случая COVID-19, из них за последние сутки – 1804.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Карантинные зоны перед Новым годом / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала