Это анонсировал премьер Денис Шмыгаль. Это случилось на заседании правительства.
Заметьте Штамм коронавируса Омикрон может избегать антитела, которые возникают после вакцинации
Шмыгаль анонсировал продление карантина
Денис Шмыгаль пояснил, что, к сожалению, темпы вакцинации начинают спадать. Поэтому премьер призвал вакцинированных людей рассказать родственникам и близким о безопасности вакцинации.
Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% населения, то мы должны продолжать придерживаться всех установленных карантинных ограничений. Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года,
– рассказал Шмыгаль.
Политик пояснил, что все правила по СOVID-сертификатам, защитным маскам и дистанции остаются в силе.
В декабре ограничения ужесточили
Адаптивный карантин до конца 2021 года в Украине продлили еще в сентябре. В то же время с 6 декабря ограничения для невакцинированных украинцев в желтой и красной зонах ужесточили.
Между тем, все вакцинированные граждане должны носить при себе соответствующие документы.
В желтой зоне люди, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины или не имеют отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, не могут:
- участвовать в проведении всех массовых мероприятий;
- посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
- посещать бары, рестораны, кафе и другие заведения.
Омикрон может изменить историю пандемии
- В ВОЗ рассказали, что новый штамм вируса Омикрон может иметь влияние на всю пандемию коронавируса.
- Еще 8 декабря Омикрон зафиксировали уже в 57 странах мира.
- В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать, о каком именно влиянии идет речь.