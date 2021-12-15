Это анонсировал премьер Денис Шмыгаль. Это случилось на заседании правительства.

Заметьте Штамм коронавируса Омикрон может избегать антитела, которые возникают после вакцинации

Шмыгаль анонсировал продление карантина

Денис Шмыгаль пояснил, что, к сожалению, темпы вакцинации начинают спадать. Поэтому премьер призвал вакцинированных людей рассказать родственникам и близким о безопасности вакцинации.

Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% населения, то мы должны продолжать придерживаться всех установленных карантинных ограничений. Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года,

– рассказал Шмыгаль.

Политик пояснил, что все правила по СOVID-сертификатам, защитным маскам и дистанции остаются в силе.

В декабре ограничения ужесточили

Адаптивный карантин до конца 2021 года в Украине продлили еще в сентябре. В то же время с 6 декабря ограничения для невакцинированных украинцев в желтой и красной зонах ужесточили.

Между тем, все вакцинированные граждане должны носить при себе соответствующие документы.

В желтой зоне люди, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины или не имеют отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, не могут:

участвовать в проведении всех массовых мероприятий;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

посещать бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Заметьте! Действие желтых COVID-сертификатов сократили в 4 раза. Документ, который человек получает после одной дозы вакцины, будет действовать только в течение 30 дней.

Омикрон может изменить историю пандемии

В ВОЗ рассказали, что новый штамм вируса Омикрон может иметь влияние на всю пандемию коронавируса.

Еще 8 декабря Омикрон зафиксировали уже в 57 странах мира.

В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать, о каком именно влиянии идет речь.



Адаптивный карантин в Украине / Инфографика 24 канала