Продолжили и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабмина 20 сентября.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что текущая эпидемическая ситуация контролируется.
Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности,
– пояснил Ляшко.
Более того, министр заверил, что 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На нем объявят, когда на всей территории Украины установят желтый уровень эпидопасности.
В Минздраве напомнили, какие карантинные ограничения будут действовать при желтом уровне:
- запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.
Новые карантинные нормы с 20 сентября: что изменится в желтой зоне
Согласно новым карантинными нормами, которые правительство приняло 13 сентября, дополнительные возможности в желтой зоне будут у людей с желтым (с информацией о первой прививке) или зеленым (полный курс вакцинации) COVID-сертификатом.
Согласно новым правилам, в желтой зоне людям тоже нужно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Однако есть определенные ослабления для вакцинированных:
- очная работа учебных заведений не разрешена, кроме тех, где 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат;
- больше не действуют ограничения при наличии более чем 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме людей, которые не достигли 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.
В Минздраве отметили – окончательное решение об обслуживании только вакцинированных (или не только) посетителей будет принимать владелец заведения или организатор мероприятия.
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Украине
- Сейчас вся Украина находится в зеленой зоне. Однако с начала осени количество больных и госпитализированных начало резко расти – 18 сентября показатели госпитализации были превышены в 10 регионах Украины.
- 17 сентября сообщалось, что в Украине 4 области могут перейти из зеленой зоны сразу в красную. Там фиксируют существенный рост количества новых больных COVID-19.
- В частности говорилось о Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях.
- По состоянию на 20 сентября, в Украине за последние 3 месяца 98,1% госпитализированных в результате инфицирования – невакцинированные.