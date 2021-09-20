О том, какие теперь действуют ограничения в карантинных зонах и в чем заключается разница между COVID-сертификатами, читайте в материале.

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Правила карантина в зонах

В зеленой зоне остаются наименее строгие правила карантина. Обязательно только носить маски в общественных помещениях и транспорте.

В желтой зоне людям тоже нужно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, есть определенные запреты:

  • массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади;
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров,
  • очная работа учреждений образования не разрешена. Кроме тех, где у 80% персонала есть желтый или зеленый COVID-сертификат.

Разница между сертификатами COVID

Документов о вакцинации в Украине станет больше. В частности, введут "желтые" и "зеленые". Первые будут выдавать тем, кто получил только первую дозу прививки против коронавируса.

Отмена самоизоляции

Отныне вакцинированные люди могут не отбывать самоизоляцию при пересечении границы. Это касается также лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Однако нужно иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от коронавируса.