О том, какие теперь действуют ограничения в карантинных зонах и в чем заключается разница между COVID-сертификатами, читайте в материале.

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Правила карантина в зонах

В зеленой зоне остаются наименее строгие правила карантина. Обязательно только носить маски в общественных помещениях и транспорте.

В желтой зоне людям тоже нужно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, есть определенные запреты:

массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра площади;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров,

очная работа учреждений образования не разрешена. Кроме тех, где у 80% персонала есть желтый или зеленый COVID-сертификат.