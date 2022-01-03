За сутки 2 января в Украине, к сожалению, 114 человек умерли от осложнений недуга. В больницы попали 1 168 человек, хотя днем ранее с коронавирусом не госпитализировали ни одного пациента.

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В то же время за это время удалось побороть недуг 2 537 пациентам – они уже выздоровели.

Темпы тестирования населения

За сутки наши лаборатории провели всего 17 437 тестов на коронавирус:

методом ПЦР – 7 748;

методом ИФА – 471;

экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 9 218.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 676 342 человека. По состоянию на 3 января уже выздоровели 3 479 725 человек. К сожалению, умер от осложнений недуга 96 301 украинец.

Также за все время провели 16 824 014 ПЦР-тестов.