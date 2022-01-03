За добу 2 січня в Україні, на жаль, 114 людей померли від ускладнень недуги. До лікарень потрапили 1 168 осіб, хоча днем раніше з коронавірусом не шпиталізували жодного пацієнта.

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Водночас за цей час вдалося побороти недугу 2 537 пацієнтам – вони вже одужали.

Темпи тестування населення

За добу наші лабораторії провели всього 17 437 тестів на коронавірус:

  • методом ПЛР – 7 748;
  • методом ІФА – 471;
  • експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 9 218.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 532;
  • Вінницька область – 55;
  • Волинська область – 30;
  • Дніпропетровська область – 92;
  • Донецька область – 66;
  • Житомирська область – 18;
  • Закарпатська область – 51;
  • Запорізька область – 30;
  • Івано-Франківська область – 60;
  • Київська область – 111;
  • Кіровоградська область – 47;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 112;
  • Миколаївська область – 26;
  • Одеська область – 64;
  • Полтавська область – 104;
  • Рівненська область – 19;
  • Сумська область – 37;
  • Тернопільська область – 79;
  • Харківська область – 72;
  • Херсонська область – 39;
  • Хмельницька область – 20;
  • Черкаська область – 56;
  • Чернівецька область – 59;
  • Чернігівська область – 21.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 676 342 особи. Станом на 3 січня вже одужали 3 479 725 осіб. На жаль, померли від ускладнень недуги 96 301 українець.

Також за увесь час провели 16 824 014 ПЛР-тестувань.

статистика смертей
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу