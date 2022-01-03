За добу 2 січня в Україні, на жаль, 114 людей померли від ускладнень недуги. До лікарень потрапили 1 168 осіб, хоча днем раніше з коронавірусом не шпиталізували жодного пацієнта.

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Водночас за цей час вдалося побороти недугу 2 537 пацієнтам – вони вже одужали.

Темпи тестування населення

За добу наші лабораторії провели всього 17 437 тестів на коронавірус:

методом ПЛР – 7 748;

методом ІФА – 471;

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 9 218.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 532;

Вінницька область – 55;

Волинська область – 30;

Дніпропетровська область – 92;

Донецька область – 66;

Житомирська область – 18;

Закарпатська область – 51;

Запорізька область – 30;

Івано-Франківська область – 60;

Київська область – 111;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 4;

Львівська область – 112;

Миколаївська область – 26;

Одеська область – 64;

Полтавська область – 104;

Рівненська область – 19;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 79;

Харківська область – 72;

Херсонська область – 39;

Хмельницька область – 20;

Черкаська область – 56;

Чернівецька область – 59;

Чернігівська область – 21.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 676 342 особи. Станом на 3 січня вже одужали 3 479 725 осіб. На жаль, померли від ускладнень недуги 96 301 українець.

Також за увесь час провели 16 824 014 ПЛР-тестувань.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу