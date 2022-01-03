За добу 2 січня в Україні, на жаль, 114 людей померли від ускладнень недуги. До лікарень потрапили 1 168 осіб, хоча днем раніше з коронавірусом не шпиталізували жодного пацієнта.
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Водночас за цей час вдалося побороти недугу 2 537 пацієнтам – вони вже одужали.
Темпи тестування населення
За добу наші лабораторії провели всього 17 437 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР – 7 748;
- методом ІФА – 471;
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 9 218.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 532;
- Вінницька область – 55;
- Волинська область – 30;
- Дніпропетровська область – 92;
- Донецька область – 66;
- Житомирська область – 18;
- Закарпатська область – 51;
- Запорізька область – 30;
- Івано-Франківська область – 60;
- Київська область – 111;
- Кіровоградська область – 47;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 112;
- Миколаївська область – 26;
- Одеська область – 64;
- Полтавська область – 104;
- Рівненська область – 19;
- Сумська область – 37;
- Тернопільська область – 79;
- Харківська область – 72;
- Херсонська область – 39;
- Хмельницька область – 20;
- Черкаська область – 56;
- Чернівецька область – 59;
- Чернігівська область – 21.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 676 342 особи. Станом на 3 січня вже одужали 3 479 725 осіб. На жаль, померли від ускладнень недуги 96 301 українець.
Також за увесь час провели 16 824 014 ПЛР-тестувань.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу