Статистика COVID-19 в Україні

У перший день нового року до лікарень з коронавірусом не шпиталізували жодного пацієнта. Втім, зареєстрували 98 смертей від ускладнень недуги. Натомість видужали – 2 259 людей.

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Охоплення тестування населення

За добу українські лабораторії провели 20 588 тестів на коронавірус:

методом ПЛР – 6974;

методом ІФА – 1120;

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 12 494.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 674 538 випадки захворювання. Станом на 2 січня одужало – 3 477 188 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 96 187 людей.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник

Київ – 277;

Вінницька область – 76;

Волинська область – 36;

Дніпропетровська область – 66;

Донецька область – 16;

Житомирська область – 127;

Закарпатська область – 46;

Запорізька область – 48;

Івано-Франківська область – 103;

Київська область – 85;

Кіровоградська область – 45;

Луганська область – 6;

Львівська область – 115;

Миколаївська область – 48;

Одеська область – 75;

Полтавська область – 100;

Рівненська область – 54;

Сумська область – 74;

Тернопільська область – 110;

Харківська область – 90;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 72;

Черкаська область – 40;

Чернівецька область – 42;

Чернігівська область – 81.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу