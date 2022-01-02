Статистика COVID-19 в Україні
У перший день нового року до лікарень з коронавірусом не шпиталізували жодного пацієнта. Втім, зареєстрували 98 смертей від ускладнень недуги. Натомість видужали – 2 259 людей.
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Охоплення тестування населення
За добу українські лабораторії провели 20 588 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР – 6974;
- методом ІФА – 1120;
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 12 494.
Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник
- Київ – 277;
- Вінницька область – 76;
- Волинська область – 36;
- Дніпропетровська область – 66;
- Донецька область – 16;
- Житомирська область – 127;
- Закарпатська область – 46;
- Запорізька область – 48;
- Івано-Франківська область – 103;
- Київська область – 85;
- Кіровоградська область – 45;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 115;
- Миколаївська область – 48;
- Одеська область – 75;
- Полтавська область – 100;
- Рівненська область – 54;
- Сумська область – 74;
- Тернопільська область – 110;
- Харківська область – 90;
- Херсонська область – 1;
- Хмельницька область – 72;
- Черкаська область – 40;
- Чернівецька область – 42;
- Чернігівська область – 81.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу