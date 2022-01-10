Відповідну заяву Володимир Путін зробив під час онлайн-саміту Організації договору про колективну безпеку. Він відбувся 10 січня.

До теми Токаєв на ОДКБ заявив, що у Казахстані – "спроба державного перевороту"

Путін заявив, що подіям у Казахстані "властиві майданним технологіям елементи"

На думку очільника Кремля причини подій у Казахстані викликані аж ніяк не стихійними протестами через підвищення цін на паливо.

Володимир Путін заявив про "загрозу казахстанської державності", що, на його думку:

"викликана аж ніяк не стихійними протестними акціями з приводу цін на пальне, а тим, що ситуацією скористалися деструктивні внутрішні зовнішні сили;

ті люди, які виступали (щодо) ситуації на газовому ринку – це одні люди, і в них одні цілі, а в тих, хто взяв у руки зброю, нападали на державу, це зовсім інші люди, і в них інші цілі".

При цьому активно застосовувалися притаманні майданним технологіям елементи силової і інформаційної підтримки протестів. Використовувалися добре організовані та чітко керовані групи бойовиків,

– заявив Путін.

Президент Росії також відзначив, що нібито вони "пройшли підготовку в таборах терористів за кордоном".

Окрім того, очільник Кремля погодився з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, що їхній "напад" на Казахстан – це нібито "напад на країну". Володимир Путін заявив, що мовиться про "акт агресії".

Зверніть увагу! На онлайн-саміті Організації договору про колективну безпеку виступив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він заявив, що у країні "спроба державного перевороту".

Коротко про протести у Казахстані

Протести виникли 2 січня через зростання цін на газ. Згодом люди висунули інші вимоги, пов'язані з владою країни та рівнем життя. Президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку.

5 січня очільник Казахстану попросив членів Організації Договору про колективну безпеку сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози". До організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Країни скерували своїх "миротворців" у країну. Влада вже затримала майже 8 тисяч осіб.

10 січня в Казахстані оголосили загальнонаціональну жалобу – за загиблими під час протестів, проте їх точна кількість – невідома.

Штати закликали владу Казахстану скасувати наказ стріляти на ураження.

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