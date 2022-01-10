З такою заявою виступив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що рішуче таке відкидає.

До теми У Казахстані під час протестів затримали близько 8 тисяч осіб

Наказ має бути скасований, – Блінкен

Наказ стріляти на ураження в тому вигляді, в якому він існує, неправильний і повинен бути скасований,

– наголосив Блінкен.

Глава Держдепу зауважив, що тема військ Росії у Казахстані може бути порушена на переговорах Вашингтона та Москви. Перемовини щодо "гарантій безпеки" тривають у Женеві, Швейцарія.

Рябков казав, що тему Казахстану не зачіпатимуть

Тим часом, раніше заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запевняв, що тему Казахстану на зустрічі не підніматимуть. Мовляв, війська ОДКБ ввели на казахську територію цілком законно і пояснювати Москва нічого не збирається.

Що відомо про придушення протестів у Казахстані:

5 січня протести у Казахстані набрали обертів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся по допомогу до країн Організації договору з колективної безпеки. Сили ОДКБ направили у Казахстан.

Також Токаєв дав військовим наказ стріляти по мітингувальниках на ураження.

Кількість загиблих під час протестів – досі невідома.

Затриманих по всій країні нарахували близько 8 тисяч.

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Дивіться про те, як відбувались протести в Казахстані: