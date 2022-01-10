С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что решительно такое отвергает.

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Приказ должен быть отменен, – Блинкен

Приказ стрелять на поражение в том виде, в котором он существует, неправильный и должен быть отменен,

– подчеркнул Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что тема войск России в Казахстане может быть затронута на переговорах Вашингтона и Москвы. Переговоры по "гарантиям безопасности" продолжаются в Женеве, Швейцария.

Рябков говорил, что тему Казахстана не будут затрагивать

Между тем, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков уверял, что тему Казахстана на встрече не будут поднимать. Мол, войска ОДКБ ввели на казахскую территорию вполне законно и объяснять Москва ничего не собирается.

Что известно о подавлении протестов в Казахстане:

5 января протесты в Казахстане набрали обороты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам Организации Договора по коллективной безопасности. Силы ОДКБ направили в Казахстан.

Также Токаев дал военным приказ стрелять по митингующим на поражение.

Количество погибших во время протестов – до сих пор неизвестно.

Задержанных по всей стране насчитали около 8 тысяч.

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Смотрите о том, как происходили протесты в Казахстане: