Таку заяву Лукашенко зробив під час онлайн-саміту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Важливо Путін пообіцяв, що після "миротворчої місії" сили ОДКБ виведуть з Казахстану
Очільник Білорусі заявив, що президент Таджикистану нас роками вже просить про надання матеріальної підтримки, насамперед технікою військовою.
Гарна нагода зараз зібратися і поговорити про Таджикистан. І нам треба це зробити, щоб потім нам це не обійшлося дорожче, як із Казахстаном,
– заявив Лукашенко.
За його словами, приблизно 200 рейсів знадобилося для того, щоб перекинути техніку до Казахстану.
"Не хотілося б, щоб це було в Таджикистані. Краще йому допомогти зараз, він там упорається з цими проблемами. Це стосується й інших республік. Висновки треба робити", – заявив президент Білорусії.
Не Казахстаном єдиним
На думку Лукашенка, погляди екстремістів зараз кинуті не лише на Казахстан, а й на Узбекистан.
Необхідно своєчасно розкривати сили, які в певних умовах здатні переходити червону межу, стаючи на шлях насильства, жорстко припиняти їхню деструктивну діяльність. Білорусії, ви завжди можете розраховувати не лише на взаєморозуміння та підтримку,
– наголосив очільник Білорусії.
Він додав, що Білорусь завжди буде вірна тим домовленостям, які були досягнуті.
"Миротворці" ОДКБ у Казахстані: що відомо
У розпал протестів та заворушень в Казахстані, спровокованих зростанням цін на скраплений газ, президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ввести до країни "миротворців" Організації договору колективної безпеки, на що її керівництво швидко погодилося.
Росія направила до Казахстану свої війська: дивіться відеоУже з наступного дня Росія почала вводити свої війська. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн. Дехто з експертів побоюється, що таке рішення призведе до втрати Казахстаном суверенітету і тривалої окупації країни.