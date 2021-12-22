Єрмак заявив, що багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму тиші дали плоди. На засіданні Тристоронньої контактної групи всі сторони підтримали це.
До теми Крок до деескалації: у ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі
Глава ОП сподівається, що цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя українських захисників та мирних громадян.
Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша,
– сказав політик.
Що цьому передувало
- На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі. Він діяв з 27 липня 2020 року.
- Виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін наголосив, що є реальна можливість забезпечити тишу. За його словами, бачать готовність і іншої сторони до цього кроку.
- Українська делегація у ТКГ ще раніше готувала документ щодо повернення до режиму тиші на Донбасі.
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Текст поста Андрія Єрмака:
Наші багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди.
Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.
Це крок до деескалації на сході. Сподіваємося, цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян.
Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша.