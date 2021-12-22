Єрмак заявив, що багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму тиші дали плоди. На засіданні Тристоронньої контактної групи всі сторони підтримали це.

До теми Крок до деескалації: у ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі

Глава ОП сподівається, що цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя українських захисників та мирних громадян.

Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша,

– сказав політик.

Що цьому передувало

На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі. Він діяв з 27 липня 2020 року.

Виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін наголосив, що є реальна можливість забезпечити тишу. За його словами, бачать готовність і іншої сторони до цього кроку.

Українська делегація у ТКГ ще раніше готувала документ щодо повернення до режиму тиші на Донбасі.

Зверніть увагу! Після липня 2020 року пострілів на Донбасі дійсно стало менше, однак у 2021 році проросійські бойовики значно активізувалися. Вони майже щодня відкривають вогонь у сторону позицій ООС, вбиваючи наших захисників. Гатять навіть по цивільній інфраструктурі.

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Текст поста Андрія Єрмака:

Наші багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди.

Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Це крок до деескалації на сході. Сподіваємося, цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян.

Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша.