Представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к возможной дезинформации со стороны России. Не стоит удивляться, если страна распространит данные об обязательствах, которых не было.

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Или если она пойдет еще дальше и спровоцирует что-нибудь как повод для дальнейшей дестабилизации. Мы продолжаем призывать всех не поддаваться любым попыткам распространять дезинформацию,

– заметила Псаки.

Между тем представители страны-оккупанта заявили, что российские официальные заявления вроде бы полностью соответствуют действительности.

Переговоры в Женеве

Переговоры США и России прошли в Женеве 10 января.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия якобы не планирует нападать на Украину. В то же время, уже через несколько минут он цинично заметил: "риски военной конфронтации не стоит недооценивать".

Тем временем заместитель американского госсекретаря Венди Шерман подчеркнула, что Штаты не позволят никому "закрыть двери в НАТО" для любой страны.

США готовы вводить жесткие санкции, если Россия нападет на Украину.

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