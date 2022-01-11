Соответствующее заявление в интервью CNN сделала постоянная представительница США в Совете НАТО Джулианна Смит.

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Позвольте мне быть предельно ясной – никто не может заставить нас изменить политику НАТО по расширению. Дверь остается открытой. Никто не имеет права закрыть дверь ногой,

– сказала она.

Постоянная представительница Соединенных Штатов отметила, что "любое решение о расширении будет по-прежнему оставаться между Североатлантическим альянсом и соответствующей страной".

Джулианна Смит добавила, что НАТО привержено диалогу с Россией и в то же время едино в том, чтобы сообщить Путину о "огромных последствиях" в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Обратите внимание! Группа американских конгрессменов от Республиканской партии намерена внести на рассмотрение законопроект, который объявит Украину государством "НАТО-плюс".

Переговоры США и России: что известно

В Женеве 10 января состоялась встреча по так называемым "гарантиям безопасности", на которых настаивает Россия.

Страна-агрессор отрицала, что планирует нападение на Украину, настаивая на нерасширении Североатлантического альянса. В США отметили, что в НАТО действует принцип "открытых дверей".

Переговоры состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала – прямые переговоры представителей стран. 12 января – заседание Совета НАТО – Россия. После этого – формат Россия – ОБСЕ.

Результаты переговоров в Женеве между Россией и США: смотрите видео