Как законопроект повлияет на историю
Кроме того, законопроект инициирует проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма. Детали рассказал Майкл Маккол – представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей по международным делам.
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Политик отметил, что у дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы.
Владимир Путин должен принять во внимание, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе,
– подчеркнул Маккол.
Если законопроект примут, финансирование поставок летальной помощи Украине существенно возрастет. В частности, речь идет о противовоздушном и противокорабельном оружии.
Кроме того, документ дает четко понять, что требования Путина являются неприемлемыми и противоречат интересам нацбезопасности США.
Соавторами законопроекта стали:
- Майк Роджерс;
- Майк Тернер;
- Элис Стефаник.
Нападение России на Украину будет концом безопасности
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что нападение России на Украину будет концом любой безопасности в мире.
- Зато победа Украины будет означать победу всех ее западных союзников.
- Самым большим поражением станет продолжение войны в Украине или эскалация ситуации.
- Если же агрессия России вспыхнет с новой силой, это будет означать вердикт для НАТО.
- Ермак отметил, что в случае нового вторжения России более 90% украинцев будут защищать Родину.
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