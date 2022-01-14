Глава российского министерства иностранных дел Лавров сделал маразматическое заявление о том, что Североатлантический альянс пытается "искусственно расширить свой состав".

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Не приостанавливаются попытки втянуть туда Украину. Недавно прозвучали интересные сообщения от руководства НАТО. О том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Альянса, будут приветствоваться,
– сказал он.

НАТО решило принять Украину

Йенс Столтенберг проинформировал, что в НАТО одобрили решение о принятии Украины и Грузии. Однако, по словам генерального секретаря, конкретные сроки не устанавливались.

В то же время политик добавил, что у России нет права вето в обсуждении членства нашего государства в Североатлантическом альянсе и добавил, что этот вопрос будет решать только сама организация.

НАТО не пойдет на ультиматум относительно Украины

  • Заседание Совета Россия-НАТО состоялось 12 января в бельгийском Брюсселе. Среди основных тем – проблемы европейской безопасности, в частности – ситуация возле границ Украины.
  • После переговоров генсек Альянса отметил, что разногласия между сторонами существенны. Йенс Столтенберг считает, что нужно приложить много усилий, чтобы их преодолеть.
  • Он заверил, что НАТО отказалось выполнить ультиматум России по поводу нерасширения. Якобы только Украина и 30 стран НАТО могут решать, быть ей членом организации или нет.

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