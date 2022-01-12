"Украина находится в процессе"

Украина сохраняет перспективу членства в Альянсе. Об этом по итогам заседания Совета НАТО – Россия заявила первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

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Мы (НАТО – 24 канал) открыты для всех, и, конечно, Украина – одна из тех стран, которая очень хочет стать членом. Они находятся в процессе. Это требует определенного времени, и впереди еще много работы для того, чтобы достичь высоких стандартов НАТО.

– подчеркнула чиновница.

Подробности заседания Совета НАТО – Россия

12 января в Брюсселе начались переговоры Совета НАТО – Россия. На них стороны обсудили безопасность в Европе, в частности, возле границ Украины. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, а председательствовал на заседании генсек Альянса Йенс Столтенберг.

К слову, на брифинге после переговоров Столтенберг заявил, что Москва дорого заплатит за агрессию против Украины.

Россия требует не брать Украину в состав Альянса

7 декабря во время разговора с Джо Байденом Владимир Путин потребовал, чтобы НАТО отказалось от решения Бухарестского саммита 2008 года, то есть от обещания взять Украину в свой состав.

Тогда американский президент ответил, что третьи стороны не вправе указывать НАТО.

Однако в России не успокоились. Там был подготовлен целый документ "гарантий безопасности". Кремль требует, чтобы Североатлантический союз его подписал.

С 10 января в Женеве проходят соответствующие переговоры между Россией и НАТО. Однако Столтенберг заверил, что Альянс не одобрит требование Москвы о нерасширении, поскольку это противоречит главному принципу.

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