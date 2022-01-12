Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Председательствует на заседании генеральный секретарь Йенс Столтенберг, который и сообщил о старте переговоров.

Читайте также НАТО не собирается "возвращать время назад" по требованию России

В Брюсселе начался Совет НАТО – Россия

Продолжается заседание Совета Альянс – Россия. Это своевременная возможность для диалога в критический момент для европейской безопасности,

– написал генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что когда напряжение высокое, то важнее всего сесть за один стол и решать проблемы.

Детали переговоров Альянса с Москвой

Кроме генсека НАТО, представителя России, на встрече также присутствуют представители всех 30 стран-членов блока. США представляет заместитель госсекретаря Венди Шерман, которая уже участвовала в переговорах с россиянами в Женеве. После встречи Столтенберг даст пресс-конференцию.

Ранее Альянс обнародовал в сети видеоролик, в котором говорится, что встреча призвана способствовать решению проблем европейской безопасности, особенно ситуации в и вокруг Украины, а также сокращению военной активности, для прозрачности и снижения рисков.

После незаконной оккупации Россией Крыма в 2014 году и длительной дестабилизации на Востоке Украины Альянс приостановил все практическое сотрудничество (с Россией – 24 канал), но остался открытым к диалогу,

– говорится в ролике.

Напомним, 10 января прошли переговоры относительно "гарантий безопасности" между США и Россией.

Дополняем новость...