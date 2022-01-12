Преимущественно, конечно, речь о невключении в Альянс Украины и Грузии, которые давно туда стремятся. Но пока, несмотря на напряженные переговоры по этому поводу, Запад выражает четкое "нет" таким требованиям России.
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"Назад не собираемся": США о возвращении НАТО к границам 1997 года
Россия нагло требует, чтобы НАТО вернулось к своим границам 1997 года.
- Мол, расширение Альянса на Восток (а после 1997 в НАТО вошли многие страны – аж 14 из 30, среди которых Польша, Чехия, Литва, Эстония и так далее) – это страшная угроза для Кремля.
- Вот, например, заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова: НАТО должно "собирать манатки и возвращаться на границы 1997 года".
И вот 11 января из НАТО прозвучал один из вариантов ответа на требования России, которые Кремлю приходится слушать все чаще.
- Представительница Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулианна Смит, как написал в твиттере корреспондент нидерландского Trouw Кристоф Шмидт, во время телефонного брифинга в Брюсселе заявила: "Альянс не собирается возвращать время назад".
- Также она отметила: "В ходе консультаций стало кристально ясно, что ни один союзник в НАТО не желает сдвинуться с места или вести переговоры по политике открытых дверей". То есть НАТО будет оставаться открытым для всех стран.
Следует также обратить внимание, что в преддверии переговоров НАТО с Россией (состоятся 12 января) США и Украина согласовали позиции. Тем временем среди украинцев поддержка вступления страны в НАТО и ЕС постоянно растет.
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