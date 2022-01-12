Головно, звісно, мовиться про невключення до Альянсу України та Грузії, які давно туди прагнуть. Але наразі, попри напружені переговори з цього приводу, Захід висловлює чітке "ні" на такі вимоги Росії.
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"Назад не збираємося": США про повернення НАТО до кордонів 1997 року
Росія нахабно вимагає, щоб НАТО повернулося до своїх кордонів 1997 року.
- Мовляв, розширення Альянсу на Схід (а після 1997 до НАТО увійшли чимало країн – аж 14 з 30, серед яких Польща, Чехія, Литва, Естонія тощо) – це страшна загроза для Кремля.
- От, наприклад, заява заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова: НАТО має "збирати манатки й повертатися на кордони 1997 року".
І от 11 січня з НАТО пролунав один із варіантів відповідей на вимоги Росії, які Кремлю доводиться слухати все частіше.
- Представниця Сполучених Штатів Америки при НАТО Джуліанна Сміт, як написав у твітері кореспондент нідерландського Trouw Крістоф Шмідт, під час телефонного брифінгу у Брюсселі заявила: "Альянс не збирається повертати час назад".
- Також вона зауважила: "Під час консультацій стало кришталево прозоро, що жоден союзник у НАТО не бажає зрушити з місця чи вести переговори щодо політики відкритих дверей". Тобто, НАТО залишатиметься відкритим для всіх країн.
Слід також звернути увагу, що напередодні переговорів НАТО з Росією (відбудуться 12 січня) США та Україна узгодили позиції. Тим часом серед українців підтримка вступу країни до НАТО та ЄС постійно зростає.
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