Головно, звісно, мовиться про невключення до Альянсу України та Грузії, які давно туди прагнуть. Але наразі, попри напружені переговори з цього приводу, Захід висловлює чітке "ні" на такі вимоги Росії.

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"Назад не збираємося": США про повернення НАТО до кордонів 1997 року

Росія нахабно вимагає, щоб НАТО повернулося до своїх кордонів 1997 року.

І от 11 січня з НАТО пролунав один із варіантів відповідей на вимоги Росії, які Кремлю доводиться слухати все частіше.

  • Представниця Сполучених Штатів Америки при НАТО Джуліанна Сміт, як написав у твітері кореспондент нідерландського Trouw Крістоф Шмідт, під час телефонного брифінгу у Брюсселі заявила: "Альянс не збирається повертати час назад".
  • Також вона зауважила: "Під час консультацій стало кришталево прозоро, що жоден союзник у НАТО не бажає зрушити з місця чи вести переговори щодо політики відкритих дверей". Тобто, НАТО залишатиметься відкритим для всіх країн.

Слід також звернути увагу, що напередодні переговорів НАТО з Росією (відбудуться 12 січня) США та Україна узгодили позиції. Тим часом серед українців підтримка вступу країни до НАТО та ЄС постійно зростає.

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