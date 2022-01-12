Головно, звісно, мовиться про невключення до Альянсу України та Грузії, які давно туди прагнуть. Але наразі, попри напружені переговори з цього приводу, Захід висловлює чітке "ні" на такі вимоги Росії.

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"Назад не збираємося": США про повернення НАТО до кордонів 1997 року

Росія нахабно вимагає, щоб НАТО повернулося до своїх кордонів 1997 року.

Мовляв, розширення Альянсу на Схід (а після 1997 до НАТО увійшли чимало країн – аж 14 з 30, серед яких Польща, Чехія, Литва, Естонія тощо) – це страшна загроза для Кремля.

От, наприклад, заява заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова: НАТО має "збирати манатки й повертатися на кордони 1997 року".

Важливо! Ця вимога очевидно безглузда. А проте вона (а також і дещо "спрощений" її варіант щодо подальшого нерозширення НАТО, тобто невключення туди України, Грузії тощо) є темою серйозної розмови на перемовинах у форматі США – Росія й Росія – НАТО, які саме цими днями тривають у Швейцарії.

І от 11 січня з НАТО пролунав один із варіантів відповідей на вимоги Росії, які Кремлю доводиться слухати все частіше.

Представниця Сполучених Штатів Америки при НАТО Джуліанна Сміт, як написав у твітері кореспондент нідерландського Trouw Крістоф Шмідт, під час телефонного брифінгу у Брюсселі заявила: "Альянс не збирається повертати час назад".

Також вона зауважила: "Під час консультацій стало кришталево прозоро, що жоден союзник у НАТО не бажає зрушити з місця чи вести переговори щодо політики відкритих дверей". Тобто, НАТО залишатиметься відкритим для всіх країн.

Слід також звернути увагу, що напередодні переговорів НАТО з Росією (відбудуться 12 січня) США та Україна узгодили позиції. Тим часом серед українців підтримка вступу країни до НАТО та ЄС постійно зростає.

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