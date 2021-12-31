За словами Лаврова, Росія повинна "втрутитися у конфлікт на Донбасі", оскільки Україна буцімто "агресивно налаштована". Таку заяву керівник МЗС Росії вирішив зробити на 8-ий рік російської агресії проти нашої держави.

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Лавров каже про провокації

Сергій Лавров заявив, що Росія буцімто "вживе заходів для захисту людей, які живуть на Донбасі". При цьому керівник російського МЗС вирішив не уточнювати те, що Кремль з 2014 року "допомагає". Щоправда, бойовикам. Однак за словами Лаврова, Росія буде втручатися в нібито "внутрішній український конфлікт" дипломатичним шляхом.

Крім того, кремлівський міністр навіть не посоромився назвати тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях "громадянами Росії". Лавров вирішив замовчати те, як і чому вони отримали російські паспорти.

Що стосується жителів Донбасу, де проживають сотні тисяч громадян нашої країни, то Росія вживе всіх необхідних заходів для їхнього захисту. Продовжимо докладати зусиль щодо вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту політико-дипломатичним шляхом,

– заявив Лавров.

За словами глави російського МЗС, Кремль нібито "дасть адекватну відповідь на провокації Києва". Однак якою буде ця "адекватна відповідь" і чи саме для цього Росія стягує війська до українського кордону, Сергій Лавров не уточнив.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії до України: головне

Ще в жовтні 2021 року в низці західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення, яке можуть почати уже в січні – лютому 2022 року.

Через загрозу вторгнення низка міжнародних партнерів України закликали Кремль до деескалації та відведення військ. Крім того, Москві пригрозили наслідками у випадку агресії.

Однак у НАТО заявили, що принцип колективної оборони на Україну не поширюється, оскільки ми поки що не є членами Альянсу. Проте потенційний вступ нашої держави туди викликає істерику в Кремля.

У МЗС Росії опублікували "гарантії безпеки", в яких Кремль вимагає від США на НАТО нерозширення Альянсу в Східній Європі та заборону Україні вступати туди.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, російський військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні, тому він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.

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