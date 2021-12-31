В оборонному відомстві Росії розповіли, що робитимуть у новому році. Там навіть придумали собі девіз: "ВДВ – війська тактичної раптовості та бойової ініціативи".

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Зазначимо, що полігон, який зведуть на окупованому півострові, хочуть назвати "Старокримський". Інший – "Нова Осока" – з'явиться в Іванівській області Росії.

Плани держави-агресорки на 2022 рік

У новому навчальному році, який почався ще 1 грудня, проведуть низку заходів бойової підготовки. Москва прагне підвищити рівень тактичної підготовки з'єднань та військових частин.

Протягом 2022 року планують провести близько 100 різних навчальних заходів. Найбільше зусиль зосередять на тому, аби підготувати армію до відпрацювання дій по всіх стратегічних напрямах.

Кілька десантно-штурмових та артилерійських підрозділів переозброять на сучасну техніку.

Росія тренує своїх військових

Напередодні Росія збирала десантників на масштабні навчання в окупованому Криму. Тренування організували на військовому полігоні "Опук". Військові відпрацьовували бойові стрільби десантно-штурмових та артилерійських підрозділів. Крім цього – вчилися розміновувати ділянки місцевості й прикривати війська від засобів повітряного нападу. 25 грудня на півострові влаштували "збір" командного складу Чорноморського флоту.

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