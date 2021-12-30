За словами Олексія Данілова, до санкційного переліку потрапили не лише компанії, а й кілька конкретних осіб. Про це секретар РНБО заявив під час брифінгу.

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Проти кого ввели санкції

Олексій Данілов заявив, що під санкції потрапили люди, які на території окупованого Криму здійснюють так зване "судочинство" над громадянами України, які є незаконними. Ймовірно, це люди, які іменують себе "слідчими" та "суддями" на території окупованого півострову.

Також секретар РНБО розповів про санкції проти учасників будівництва Кримського мосту через Керченську протоку. Мова йде про російські та іноземні компанії.

Крім того, до чинного санкційному списку України внесли правки через те, що 4 жінки, які є в переліку, змінили паспортні дані після заміжжя.

Що відомо про Кримський міст

У 2014 році в Росії після окупації Криму почали проєкт з будівництва мосту через Керченську протоку для сполучення Таманського півострова й окупованого Криму.

Будівництво мосту завершили у 2018 році та відкрили його частину для автомобілів. Пізніше відкрили і частину для потягів.

Загалом будівництво мосту зазнало шквалу критики. До його будівництва залучали студентів, а сам міст порушує норми судноплавства, через те, що є низьким.

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