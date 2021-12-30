По словам Алексея Данилова, в санкционный перечень попали не только компании, но и несколько конкретных лиц. Об этом секретарь СНБО заявил во время брифинга.

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Против кого ввели санкции

Алексей Данилов заявил, что под санкции попали люди, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют так называемое "судопроизводство" над гражданами Украины, которые являются незаконными. Вероятно, это люди, которые именуют себя "следователями" и "судьями" на территории оккупированного полуострова.

Также секретарь СНБО рассказал о санкциях против участников строительства Крымского моста через Керченский пролив. Речь идет о российских и иностранных компаниях.

Кроме того, в действующий санкционный список Украины внесли правки из-за того, что 4 женщины, которые есть в перечне, изменили паспортные данные после замужества.

Что известно о Крымском мосте

В 2014 году в России после оккупации Крыма начали проект по строительству моста через Керченский пролив для сообщения Таманского полуострова и оккупированного Крыма.

Строительство моста завершили в 2018 году и открыли его часть для автомобилей. Позже открыли и часть для поездов.

В целом строительство моста подверглось шквалу критики. К его строительству привлекали студентов, а сам мост нарушает нормы судоходства, из-за того, что является низким.

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