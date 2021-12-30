Про це секретар Ради національної безпеки й оборони повідомив за підсумками засідання 30 грудня.

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Санкції проти контрабандистів працюють. На сьогодні ми можемо сказати, що до бюджету після введення санкцій додатково надійшов 71 мільярд гривень,

– сказав посадовець.

Олексій Данілов наголосив, що "це тільки початок" і зупинятися у цьому питанні вони не мають наміру.

Санкції проти контрабандистів: що відомо

Вперше контрабандисти потрапили під санкції РНБО у квітні 2021 року. Тоді у відповідному списку з'явилося 4 одеситів і по 2 людини зі Львова, Закарпаття й Буковини.

Вже 15 квітня Рада нацбезпеки та оборони ухвалила нові обмеження щодо осіб, пов'язаних з контрабандистською діяльністю. Тоді обмежувальні заходи застосували до 12 фізичних та юросіб.

21 квітня президент ввів у дію пакет санкцій РНБО. Мовилося про застосування персональних економічних та інших обмежень щодо 13 громадян та 95 компаній.

Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео