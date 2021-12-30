Засідання стартувало о 15:00. Після цього до журналістів вийшов секретар РНБО Олексій Данілов.

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Під час засідання обговорили ситуацію біля кордонів

За словами Данілова, члени РНБО обговорили напруження біля кордонів України. Також однією з тем стала ситуація на межах Білорусі, Литви та Польщі. Для цього заслухали голову ГУР Міноборони Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова, а також головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про санкції проти людей, які чинять неправомірне судочинство на ТОТ

Також, наголосив секретар РНБО, обговорили і питання санкцій проти людей, які чинять неправомірне судочинство на тимчасово окупованих територіях України.

Зверніть увагу! Каральні обмеження стосуватимуться не лише російських, а й іноземних компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Уточнення внесли і щодо 4 осіб, які раніше потрапили у список санкцій. Деякі фігурантки поміняли прізвища.

Заслухали звіти про контрабандистів

На РНБО заслухали звіти і щодо українських контрабандистів. За словами Олексія Данілова, санкції ефективно працюють.

На цей день можемо впевнено сказати, що кількість грошей, яка надійшла до бюджету додатково після введення санкцій, – це 71 мільярд гривень, ми б звичайно хотіли, щоб це було більше,

– сказав Данілов.

Глава МОЗ доповів про поширення Омікрону

Глава МОЗ Віктор Ляшко доповів про те, як в Україні поширюється новий штам коронавірусу Омікрон. Також президент мав дуже багато питань щодо вакцинації, яка зараз дуже актуальна.

В лютому ми можемо мати Омікрон в себе в доволі великих обсягів, тому нам треба вакцинуватись,

– додав секретар РНБО.

25 травня може з'явитись перший список олігархів

Щодо реалізації ухваленого закону про олігархів доповідав голова Мін'юсту Денис Малюська. За словами Олексія Данілова, до кінця травня закон має почати працювати. Таким чином, 20 – 25 травня на засідання РНБО матимуть список вже перших олігархів.



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Додамо, що востаннє Рада нацбезпеки та оборони збиралася на засідання 10 грудня. Головною темою стала ситуація на кордоні з Білоруссю. Тоді активно обговорювали загрозу з боку нелегальних мігрантів. Також на засідання ухвалили рішення про санкції проти людей, які відкривали "представництво Нікарагуа" в окупованому Криму.