Заседание стартовало в 15:00. После этого к журналистам вышел секретарь СНБО Алексей Данилов.

Важно СНБО ввел санкции против медиахолдингов Медведчука, Козака и Шуфрича

Во время заседания обсудили ситуацию возле границ

По словам Данилова, члены СНБО обсудили напряжение возле границ Украины. Одной из тем стала ситуация на границах Беларуси, Литвы и Польши. Для этого заслушали главу ГУР Минобороны Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова, а также главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О санкциях против людей, которые совершают неправомерное судопроизводство на ВОТ

Также, подчеркнул секретарь СНБО, обсудили и вопросы санкций против людей, которые совершают неправомерное судопроизводство на временно оккупированных территориях Украины.

Обратите внимание! Карательные ограничения будут касаться не только российских, но и иностранных компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста.

Уточнения внесли и в отношении 4 человек, которые ранее попали в список санкций. Некоторые фигуранты сменили фамилии.

Заслушали отчеты о контрабандистах

На заседании СНБО заслушали отчеты и касательно украинских контрабандистов. По словам Алексея Данилова, санкции эффективно действуют.

На этот день можем уверенно сказать, что количество денег, поступившее в бюджет дополнительно после введения санкций, – это 71 миллиард гривен, мы бы конечно хотели, чтобы это было больше,

– сказал Данилов.

Глава Минздрава доложил о распространении Омикрона

Глава Минздрава Виктор Ляшко доложил о том, как в Украине распространяется новый штамм коронавируса Омикрон. Также у президента было очень много вопросов касательно вакцинации, которая сейчас очень актуальна.

В феврале у нас может быть Омикрон в достаточно больших объемах, поэтому нам нужно вакцинироваться,

– добавил секретарь СНБО.

25 мая может появиться первый список олигархов

О реализации принятого закона об олигархах докладывал глава Минюста Денис Малюська. По словам Алексея Данилова, до конца мая закон должен заработать. Таким образом, 20 – 25 мая на заседании СНБО будет список уже первых олигархов.

Финальное заседание СНБО в 2021 году: смотрите видео

Добавим, в последний раз Совет нацбезопасности и обороны собирался на заседание 10 декабря. Главной темой стала ситуация на границе с Беларусью. В то время активно обсуждали угрозу со стороны нелегальных мигрантов. Также на заседании было принято решение о санкциях против людей, которые открывали "представительство Никарагуа" в оккупированном Крыму.