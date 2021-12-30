До кінця травня закон про олігархів має почати працювати. Про це Данілов заявив після засідання РНБО, яке відбулось 30 грудня.

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Якщо далі продовжиться ця процедурна ситуація, 20 – 25 травня ми можемо мати на засіданні перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО,

– розповів Данілов.

Що треба знати про антиолігархічний закон

Президент Володимир Зеленський ініціював закон про олігархів. Нардепи підтримали ініціативу у вересні 2021 року, а в листопаді президент вже його підписав.

Закон про олігархів, як і сказав Данілов, набуде чинності у травні 2021 року. До цього часу РНБО створить реєстр олігархів. У нього можуть потрапити бізнесмени, які володіють великим бізнесом, мають вплив на політику та є власниками ЗМІ.

Як пройшло засідання РНБО

Члени РНБО на засіданні обговорили напруження біля кордонів України. Також однією з тем стала ситуація на межах Білорусі, Литви та Польщі.

Ввели нові санкції проти людей, які чинять неправомірне судочинство на тимчасово окупованих територіях України. Обмеження стосуються також компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Крім того, Данілов заявив, що санкції проти контрабандистів працюють. Завдяки цим обмеженням до бюджету вже надійшли понад 70 мільярдів.

Данілов назвав дати, коли олігархів внесуть до реєстру:

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