Об этом Данилов заявил после заседания СНБО, которое состоялось 30 декабря.

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Если дальше продолжится эта процедурная ситуация, 20 – 25 мая мы можем иметь на заседании первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО,

– рассказал Данилов.

Что надо знать об антиолигархическом законе

Президент Владимир Зеленский инициировал закон об олигархах. Нардепы поддержали инициативу в сентябре 2021 года, а в ноябре президент уже его подписал.

Закон об олигархах, как и сказал Данилов, вступит в силу в мае 2021 года. К этому времени СНБО создаст реестр олигархов. В него могут попасть бизнесмены, владеющие крупным бизнесом, имеющие влияние на политику и являющиеся владельцами СМИ.

Как прошло заседание СНБО

Члены СНБО на заседании обсудили напряжение у границ Украины. Также одной из тем стала ситуация на границах Беларуси, Литвы и Польши.

Ввели новые санкции против людей, которые совершают неправомерное судопроизводство на временно оккупированных территориях Украины. Ограничения касаются также компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Кроме того, Данилов заявил, что санкции против контрабандистов работают. Благодаря этим ограничениям в бюджет уже поступили более 70 миллиардов.

Данилов назвал даты, когда олигархов внесут в реестр: