Про це заявив Олексій Данілов в інтерв'ю "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, Аваков сказав, що є люди, які безпосередньо брали участь у процесах, пов'язаних саме зі співпрацею з контрабандистами.
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Аваков дав відповідне доручення
Данілов розповів, що це не було рішення, а доручення провести перевірку цих осіб. Ті люди, які виконували його, не знайшли в їхніх діях жодних непорозумінь.
Однак вони навіть не очікували, що з 1 липня буде інша перевірка кожної особи. Вже після цього можна буде побачити, хто мав рацію.
У нас був лист міністра внутрішніх справ Авакова. Він сказав, що на їхній погляд, є люди, які безпосередньо брали участь у процесах, пов'язаних саме зі співпрацею з цими контрабандистами,
– заявив він.
За словами Данілова, усі рішення, які ухвалює РНБО, та доручення, які вона дає, контролюють. Вони не можуть дозволити собі схибити перед суспільством.
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Санкції проти контрабандистів: коротко
- Рада нацбезпеки й оборони 10 квітня запровадила персональні санкції проти 10 контрабандистів.
- Вже на засіданні 15 квітня РНБО ухвалила нові обмеження щодо осіб, пов'язаних з контрабандистською діяльністю.
- Володимир Зеленський 21 квітня ввів у дію 2 пакет санкцій РНБО. Мовилося про застосування персональних економічних та інших обмежень щодо 13 громадян та 95 компаній.
Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі: