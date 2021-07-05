Як зазначили у СБУ, блокування активів відбулося у межах боротьби Служби безпеки із системною контрабандою.

Важливо Поліція спіймала ще одного "кримінального авторитета" зі санкційного списку РНБО

Як обмежили діяльність компаній:

20 підприємствам зупинили дію дозволів на брокерську діяльність,

5 – зупинили дозволи на експлуатацію митних складів,

5 – виключили з переліку місць доставки.

Зауважимо, що в Україні почали боротися з контрабандою за допомогою санкцій РНБО. Так, 2 квітня 2021 року вперше в історії держави запровадили персональні санкції проти осіб, яких можна назвати ТОП-10 української контрабанди.

Згодом санкційний список почав поповнюватися компаніями, які також тою чи іншою мірою пов'язані з контрабандою.

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