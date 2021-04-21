Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 15 квітня 2021. Мовиться про застосування персональних економічних та інших санкцій щодо 13 громадян та 95 компаній.

Відповідний указ опублікували на сайті офіційного представництва глави держави 21 квітня. Контроль за виконанням рішення Зеленський поклав на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова.

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Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Санкції РНБО стосувались контрабандистів

Зазначимо, що під час засідання РНБО 15 квітня ухвалили цілий пакет санкцій. Здебільшого обмеження стосувались контрабандистів. Засідання Ради нацбезпеки та оборони проходило у таємному режимі. Після його завершення президент Зеленський оголосив про введення санкцій. Проти кого саме вони – гарант не уточнив, проте сказав, що у декількох з фігурантів списку – по 2 і навіть по 3 громадянства.

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