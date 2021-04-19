Санкції замість реформ: РНБО перебрало на себе вирішення проблем та знищення корупції
Інституції в Україні фактично зламались через корупцію і неефективність. Вирішення цих проблем перебрала на себе Рада нацбезпеки та оборони, а також особисто президент Володимир Зеленський – рішення судів та регуляторів замінили гучними санкціями.
Джерело:24 канал
Як змінити інституції
Засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета працював радником малазійського прем'єра у час, коли тамтешню економіку визнали однією з найуспішніших в Азії.
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У 2014 році він став міністром економічного розвитку і торгівлі і спробував змінити українські інституції зсередини. Його вистачило на пів року, адже державні структури противились змінам.
За словами Шеремети, вигадувати велосипед не потрібно – лише реформувати старі інституції і прийти до давно перевіреного в світі принципу розподілу влади на судову, законодавчу і виконавчу.
Коли глава виконавчої влади починає брати на себе функції іншої гілки – судової – я починаю тривожитись. Тут можуть бути елементи узурпації влади однієї з гілок,
– пояснив Шеремета.
Що Зеленський робить не так
Шеремета вважає, що у Зеленського є добрі наміри змінювати стан речей. Однак дії президента і його команди мають бути більш юридично довершеними.
"З хорошими намірами президента потрібно використати більш довершену юридичну підтримку задля того, щоб ці наміри перетворились в справді потрібний результат, а не просто в голосні заяви", – зауважив Шеремета.
Це часи Гонтарєвої, – Милованов
Ексміністр економічного розвитку Тимофій Милованов порівняв використання президентом РНБО з реформою банківського сектору за часів Валерії Гонтаревої. Тоді було ліквідовано багато банків. Деякі з них, на його думку, справді можна було б врятувати.
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Однак завдяки тому радикальному кроку, на який зважилась Гонтарева і тодішній президент, зараз в країні – стабільна макроекономічна ситуація. Так само і з санкціями.
Чи вони будуть ефективні, чи ні – ми побачимо тільки через кілька років. Чи вони всі обґрунтовані? Це в судах, я думаю, буде так само вирішуватись, як вирішується з банками,
– заявив Милованов.
Експерти вважають, що паралельно з такими різкими і радикальними змінами, як рішення РНБО, влада мала б активніше працювати саме в напрямку перезавантаження неефективних інституцій.
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