Институты в Украине фактически сломались из-за коррупции и неэффективности. Решение этих проблем взяли на себя Совет нацбезопасности и обороны, а также лично президент Владимир Зеленский – решения судов и регуляторов заменили громкими санкциями.

Как изменить институты

Основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета работал советником малазийского премьера в то время, когда тамошнюю экономику признали одной из самых успешных в Азии.

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В 2014 году он стал министром экономического развития и торговли и попытался изменить украинские институты изнутри. Его хватило на пол года, ведь государственные структуры противились изменениям.

По словам Шереметы, придумывать велосипед не нужно – только реформировать старые институты и прийти к давно проверенному в мире принципу распределения власти на судебную, законодательную и исполнительную.

Когда глава исполнительной власти начинает брать на себя функции другой ветви – судебной – я начинаю беспокоиться. Здесь могут быть элементы узурпации власти одной из ветвей,

– пояснил Шеремета.

Что Зеленский делает не так

Шеремета считает, что у Зеленского есть добрые намерения менять положение вещей. Однако действия президента и его команды должны быть более юридически совершенными.

"С хорошими намерениями президента нужно использовать более совершенную юридическую поддержку для того, чтобы эти намерения превратились в действительно нужный результат, а не просто в громкие заявления", – отметил Шеремета.

Справка. Решительные санкции СНБО начались с нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. Тогда заблокировали 3 телеканала, которые связывали с Виктором Медведчуком. После этого СНБО периодически объявляет о санкциях в отношении разных лиц и компаний.

Это времена Гонтаревой, – Милованов

Экс-министр экономического развития Тимофей Милованов сравнил использование президентом СНБО с реформой банковского сектора во времена Валерии Гонтаревой. Тогда было ликвидировано много банков. Некоторые из них, по его мнению, действительно можно было бы спасти.

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Однако благодаря тому радикальному шагу, на который решилась Гонтарева и тогдашний президент, сейчас в стране стабильная макроэкономическая ситуация. Так же и с санкциями.

Будут ли они эффективны или нет – мы увидим только через несколько лет. Все ли они обоснованы? Это в судах, я думаю, будет так же решаться, как решается с банками,

– заявил Милованов.

Эксперты считают, что параллельно с такими резкими и радикальными изменениями, как решение СНБО, власть должна активнее работать именно в направлении перезагрузки неэффективных институтов.