Тимофій Милованов отримав нову посаду. Його призначили виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 14 квітня. Про це повідомив Василь Мокан, нардеп та постійний представник Кабміну у Верховній Раді.

Варте уваги Чому грошей від МВФ немає, а Байден не дзвонить Зеленському: інтерв'ю з Миловановим

Державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" створили наприкінці березня за дорученням президента Зеленського. Кабмін затвердив його статут.

Підприємство займатиметься, зокрема:

залученням та концентрацією фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів;

фінансуванням та реалізацією пріоритетних інвестиційних проєктів;

залученням інвестицій, підготовкою інвестиційних та інших проєктів;

управлінням об'єктами власності відповідно до закону;

утворенням інвестиційних фондів тощо.

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