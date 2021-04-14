Уряд дав Тимофію Милованову нову посаду
Тимофій Милованов отримав нову посаду. Його призначили виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".
Джерело:телеграм Василя Мокана
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 14 квітня. Про це повідомив Василь Мокан, нардеп та постійний представник Кабміну у Верховній Раді.
Варте уваги Чому грошей від МВФ немає, а Байден не дзвонить Зеленському: інтерв'ю з Миловановим
Державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" створили наприкінці березня за дорученням президента Зеленського. Кабмін затвердив його статут.
Підприємство займатиметься, зокрема:
- залученням та концентрацією фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проєктів;
- фінансуванням та реалізацією пріоритетних інвестиційних проєктів;
- залученням інвестицій, підготовкою інвестиційних та інших проєктів;
- управлінням об'єктами власності відповідно до закону;
- утворенням інвестиційних фондів тощо.
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