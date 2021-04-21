13 контрабандистов и 95 компаний: Зеленский ввел в действие второй пакет санкций СНБО
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 15 апреля 2021. Говорится о применении персональных экономических и других санкций в отношении 13 граждан и 95 компаний.
Источник:Офис Президента
Соответствующий указ опубликовали на сайте официального представительства главы государства 21 апреля. Контроль за выполнением решения Зеленский возложил на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.
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Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Физические лица, против которых применили санкции:
- Араик Амирханян
- Сеяр Куршутов
- Александр Черепинский
- Эдурд Кукоба
- Олег Доронин
- Тигран Мелконян
- Владимир Полуситок
- Денис Аминев
- Сергей Сердюк
- Михаил Грибанов
- Андрей Попов
- Олег Богданов
- Юрий Дворак
Какие именно ограничения применили
- блокировка активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- запрет или ограничение вхождения иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины, или осуществления посадки на территории Украины;
- полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно данному Закону;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
В списке – 95 компаний
Санкции также применили против 95 компаний. 93 из них – украинские, а еще две ("Дорлидер" и "Гранит-001") – российские.
Перечень компаний, против которых ввела санкции СНБО:
Санкции СНБО касались контрабандистов
Отметим, что во время заседания СНБО 15 апреля приняли целый пакет санкций. В основном ограничения касались контрабандистов. Заседание Совета нацбезопасности и обороны проходило в тайном режиме. После его завершения президент Зеленский объявил о введении санкций. Против кого именно они – гарант не уточнил, однако сказал, что у нескольких из фигурантов списка – по 2 и даже по 3 гражданства.
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