Зеленский лишил гражданства 3 топ-контрабандистов, – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины трех мужчин. Речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.
Источник:Интерфакс-Украина
Как сообщают СМИ, указ Зеленский подписал около недели назад. Однако документ непубличный и не доступен в открытом инфопространстве.
Напомним СНБО ввел новые санкции против контрабандистов
Лишение гражданства контрабандистов
Как отмечает источник, троих мужчин лишили гражданства. Их называют причастными к контрабанде.
Это правда. Этот указ был подписан около недели назад. Как вы знаете, все указы о лишении гражданства непубличные,
– отметил источник.
Речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке. Двое из них – Альперин и Еримичук – входят в список "топ-10 контрабандистов", на которых наложили персональные санкции в начале апреля.
Ранее СМИ информировали, что именно этих 3 мужчин, которых связывают с организацией контрабанды, Кабмин планирует лишить гражданства. Тогда же отмечалось, что у каждого из них есть гражданство другого государства.
- Вадима Альперина, который имеет гражданство Израиля,
- Араика Амирханяна, который имеет гражданство Армении,
- Александра Еримичука, который имеет гражданство Румынии.
Издание UNN обнародовало фото документа с якобы указом президента о лишении этих 3 мужчин гражданства. Впрочем, отметим, что на нем не видно даты и подписи президента.
Указ о лишении гражданства, который обнародовало СМИ / Изображение UNN
Санкции против контрабандистов
- СНБО 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов.
- 4 апреля президент ввел в действие решение СНБО. Он отметил, что эти люди – первая десятка контрабанды, но точно не последняя, которую накажут.
- Владимир Зеленский заявил, что действия этих людей привели к миллиардным убыткам.
- Он добавил, что государственный бюджет недополучил около 300 миллиардов из-за деятельности контрабандистов.
Кто еще попал в перечень "Топ-10 украинских контрабандистов"
- Иван Бокало (зарегистрирован во Львове)
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)
- Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)
- Александр Еримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
- Вадим Альперин (Одесса)
- Александр Чудаков (Одесса)
- Виктор Шерман (Одесса)
- Александр Кравченко (Одесса)
- Владимир Дидух (Львов)
Подробнее о каждом из этого списка читайте по ссылке.
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