Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины трех мужчин. Речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Как сообщают СМИ, указ Зеленский подписал около недели назад. Однако документ непубличный и не доступен в открытом инфопространстве.

Напомним СНБО ввел новые санкции против контрабандистов

Лишение гражданства контрабандистов

Как отмечает источник, троих мужчин лишили гражданства. Их называют причастными к контрабанде.

Это правда. Этот указ был подписан около недели назад. Как вы знаете, все указы о лишении гражданства непубличные,

– отметил источник.

Речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке. Двое из них – Альперин и Еримичук – входят в список "топ-10 контрабандистов", на которых наложили персональные санкции в начале апреля.

Ранее СМИ информировали, что именно этих 3 мужчин, которых связывают с организацией контрабанды, Кабмин планирует лишить гражданства. Тогда же отмечалось, что у каждого из них есть гражданство другого государства.

Вадима Альперина, который имеет гражданство Израиля,

Араика Амирханяна, который имеет гражданство Армении,

Александра Еримичука, который имеет гражданство Румынии.

Издание UNN обнародовало фото документа с якобы указом президента о лишении этих 3 мужчин гражданства. Впрочем, отметим, что на нем не видно даты и подписи президента.



Указ о лишении гражданства, который обнародовало СМИ / Изображение UNN

24 канал сейчас пытается получить информацию касательно этого сообщения.

Санкции против контрабандистов

СНБО 2 апреля ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов.

4 апреля президент ввел в действие решение СНБО. Он отметил, что эти люди – первая десятка контрабанды, но точно не последняя, которую накажут.

Владимир Зеленский заявил, что действия этих людей привели к миллиардным убыткам.

Он добавил, что государственный бюджет недополучил около 300 миллиардов из-за деятельности контрабандистов.

Кто еще попал в перечень "Топ-10 украинских контрабандистов"

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове)

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)

Юрий Кушнир (село Старый Волчинец Черновицкой области)

Александр Еримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)

Вадим Альперин (Одесса)

Александр Чудаков (Одесса)

Виктор Шерман (Одесса)

Александр Кравченко (Одесса)

Владимир Дидух (Львов)

Подробнее о каждом из этого списка читайте по ссылке.