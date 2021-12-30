Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил по итогам заседания 30 декабря.

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Санкции против контрабандистов работают. На сегодняшний день мы можем сказать, что в бюджет после введения санкций дополнительно поступил 71 миллиард гривен,

– сказал чиновник.

Алексей Данилов подчеркнул, что "это только начало" и останавливаться в этом вопросе они не намерены.

Санкции против контрабандистов: что известно

В первый раз контрабандисты попали под санкции СНБО в апреле 2021 года. Тогда в соответствующем списке появилось 4 одессита и по 2 человека со Львовщины, Закарпатья и Буковины.

Уже 15 апреля Совет нацбезопасности и обороны принял новые ограничения в отношении лиц, связанных с контрабандистской деятельностью. Тогда ограничительные меры применили к 12 физическим и юрлицам.

21 апреля президент ввел в действие пакет санкций СНБО. Речь шла о применении персональных экономических и других ограничений в отношении 13 граждан и 95 компаний.

Брифинг Алексея Данилова: смотрите видео