Першу зустріч очільниця німецького МЗС провела з представництвом місії ОБСЄ в Україні. У посольстві Німеччини відзначили, що місія діє з 2014 року, спостерігає за ситуацією і сприяє діалогу у конфлікті на Донбасі.

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Двопартійна делегація зі США

Як наголосив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба, двопартійну делегацію Конгресу США очолив сенатор Роб Портман. Прибули також сенатори Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь, Роджер Вікер.

Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна – США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ,

– підкреслив Кулеба.

Як Захід підтримує Україну

У Держдепі США наголошували, що Росія понесе великі втрати, якщо знову вторгнеться в Україну. У такому випадку Вашингтон готовий збільшити оборонну підтримку для Києва.

Надзвичайний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс оприлюднювала новий заклик щодо ситуації в Україні. Вона закликала українських політичних лідерів об'єднатись проти Росії, щоб запобігти агресії.

Європейські політики також занепокоєні російською агресією проти України. Там вважають, що Москва може здійснити новий напад вже найближчими днями у січні. Лідери ЄС попереджали Росію, що дії проти України обійдуться їй "серйозними витратами і наслідками".

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